الإقتصاد

موجز

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو القعدة / 1447 هـ       4 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البنك الإسلامي
أقرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الإستراتيجيات المؤسسية الخمسية للفترة 2026 – 2030 للبنك وشركاته التابعة. وأوضح رئيس المجموعة الدكتور محمد الجاسر، أن الإستراتيجيات المترابطة تعزز الأداء والأثر التنموي.

تمويل المنشآت
أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (أسبوع التمويل) في مركز دعم المنشآت بجدة، ويستمر على مدار 5 أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف تعزيز وصول الطاع إلى الحلول التمويلية.

كفاءة الطاقة
أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) حملة توعوية للتعريف ببطاقة اقتصاد الوقود المحدثة للسيارات، وتستمر لمدة أسبوعين، في إطار حرص المركز على تعزيز الوعي لدى الأفراد والمجتمع بأهمية توفير استهلاك الوقود.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *