البنك الإسلامي

أقرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الإستراتيجيات المؤسسية الخمسية للفترة 2026 – 2030 للبنك وشركاته التابعة. وأوضح رئيس المجموعة الدكتور محمد الجاسر، أن الإستراتيجيات المترابطة تعزز الأداء والأثر التنموي.

تمويل المنشآت

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (أسبوع التمويل) في مركز دعم المنشآت بجدة، ويستمر على مدار 5 أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف تعزيز وصول الطاع إلى الحلول التمويلية.

كفاءة الطاقة

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) حملة توعوية للتعريف ببطاقة اقتصاد الوقود المحدثة للسيارات، وتستمر لمدة أسبوعين، في إطار حرص المركز على تعزيز الوعي لدى الأفراد والمجتمع بأهمية توفير استهلاك الوقود.