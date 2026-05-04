معرض لمكونات السيارات الكهربائية

تنطلق اليوم الاثنين أعمال (المعرض الدولي لمكونات وإكسسوارات السيارات الكهربائية 2026)، بمركز جدة للفعاليات والمنتديات.

يركز المعرض بشكل كبير على عرض أحدث إكسسوارات السيارات الكهربائية، التي تحسن أداء المركبات ورفع كفاءتها التشغيلية، وتشمل أنظمة الشحن السريع، والبطاريات المتطورة، وتقنيات التحكم الذكي، وأنظمة الأمان الحديثة، إضافة إلى حلول الطاقة، وأحدث الابتكارات التي تدعم التحول نحو التنقل المستدام.

ويشهد قطاع السيارات الكهربائية نموًا متسارعًا في المملكة، مدفوعًا برؤية طموحة نحو الاستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة.