كييف تنفي السيطرة على قرية في سومي.. روسيا تواصل التقدم في دونيتسك

البلاد (موسكو- كييف)

تشهد الجبهة الشرقية في أوكرانيا تصاعداً ميدانياً جديداً، مع استمرار القتال حول مدينة كوستيانتينيفكا في إقليم دونيتسك، في وقت تتبادل فيه موسكو وكييف الاتهامات بشأن السيطرة على مناطق في الشمال الشرقي من البلاد.

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي: إن القوات الروسية تواصل محاولات التقدم باتجاه مدينة كوستيانتينيفكا، التي تُعد جزءاً من ما يُعرف بـ”حزام الحصن” في شرق أوكرانيا، وهي منطقة شديدة التحصين تمثل أحد أهم خطوط الدفاع الأوكرانية في دونيتسك.

وأوضح سيرسكي أن القوات الأوكرانية تتصدى لمحاولات وصفها بالمستمرة للتسلل نحو ضواحي المدينة، مشيراً إلى تنفيذ عمليات لمكافحة التخريب داخل المنطقة، في ظل تكتيكات تعتمدها القوات الروسية للتقدم التدريجي.

وتظهر خرائط ميدانية تتابعها مدونات عسكرية أوكرانية أن القوات الروسية باتت على مسافة تقارب كيلومتراً واحداً من الأطراف الجنوبية للمدينة، مع تسجيل مناطق رمادية في بعض الأحياء، ما يعكس حالة عدم سيطرة كاملة لأي من الطرفين على تلك النقاط.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على قرية ميروبيليا في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا، مؤكدة أن قواتها “طردت الوحدات الأوكرانية” من المنطقة بدعم من الطائرات المسيّرة والمدفعية، ونشرت مقاطع قالت إنها توثق عمليات جوية في محيط المنطقة، غير أن الجيش الأوكراني نفى هذه الرواية بشكل قاطع، حيث وصفت مجموعة “كورسك” التابعة له البيان الروسي بأنه “كذب محض”، مؤكدة أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على المنطقة، ولا توجد أي مؤشرات على تقدم روسي أو وقوع هجمات خلال الأيام الأخيرة.

وتشير التطورات على الأرض إلى أن القوات الروسية تعتمد على تقدم بطيء وتكتيكات موضعية، تركز على السيطرة على بلدات صغيرة ومناطق محيطة بالمراكز الحضرية، دون تحقيق اختراقات كبيرة حتى الآن، وفق تقديرات عسكرية متداولة.

في المقابل، تتمسك كييف بخطاب الدفاع عن ما تبقى من خطوطها الأمامية في الشرق، رافضة أي تنازل عن الأراضي التي لا تزال تحت سيطرتها، وهو ما يشكل أحد أبرز نقاط الخلاف في أي مسار تفاوضي محتمل، إلى جانب ملفي الحدود والترتيبات الأمنية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتعثر فيه جهود الوساطة الدولية، بما فيها المساعي الأميركية، وسط استمرار العمليات العسكرية وتباعد المواقف السياسية بين موسكو وكييف بشأن مستقبل المناطق المتنازع عليها.