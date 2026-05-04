كدانة تنفذ 79 مجمعاً بـ 7838 دورة مياه بمشعر منى

البلاد (مكة المكرمة)

استكملت شركة كدانة للتنمية والتطوير- الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دورات المياه ذات الطابقين في مشعر منى، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية لتعزيز كفاءة البنية التحتية الصحية، وتطوير المرافق الخدمية؛ بما يواكب احتياجات ضيوف الرحمن.

وأوضحت الشركة أن هذه المرحلة شملت استبدال مجمعات دورات المياه القائمة ذات الدور الواحد بـ (18) مجمعًا حديثًا مكونًا من طابقين في منطقة الشعيبين، لتضاف إلى (61) مجمعًا جرى إنجازها وتطويرها خلال موسم حج 1446هـ، ليصل إجمالي المجمعات المطورة إلى (79) مجمعًا تضم (7838) دورة مياه باستفادة أربعة أضعاف عن العام الماضي، وخفض نسبة الانتظار (75%)، مع الحفاظ على مساحة تسكين الحجاج. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية؛ بما يتناسب مع أعداد الحجاج، ما يسهم في تقليل فترات الانتظار والضغط على المرافق القائمة، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تتسم بالنظافة والاستدامة. يأتي هذا المشروع بصفته جزءًا من جهود “كدانة” لتطوير منظومة متكاملة من الخدمات الصحية التي تلبي متطلبات التشغيل المكثف خلال مواسم الحج، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في تحسين جودة المرافق العامة، وتوفير تجربة حج أكثر راحة وسلاسة، تضمن لضيوف الرحمن أداء مناسكهم في بيئة صحية ومجهزة؛ وفق أعلى المعايير.