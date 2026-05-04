كأس آسيا تحت 17 عامًا.. الأخضر يستهل مشواره بمواجهة منتخب ميانمار

يستهل المنتخب السعودي، يوم غدٍ الثلاثاء مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا، بمواجهة منتخب ميانمار، وذلك على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق انطلاقة قوية تمنحه دفعة معنوية مبكرة في البطولة، خاصة في ظل المنافسة القوية ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات طاجيكستان، وتايلاند، وميانمار.

استعدادات قوية للأخضر

ويأمل الأخضر في استثمار عاملي الأرض والتحضير الجيد للظهور بصورة مميزة، تعكس تطور كرة القدم السعودية في الفئات السنية، وتمهّد الطريق نحو المنافسة على اللقب القاري.

وتحمل البطولة أهمية إضافية كونها محطة تأهيلية إلى كأس العالم تحت 17 عامًا 2026، المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل، ما يعزز من تنافسية المنتخبات المشاركة.

يٍُذكر أن المجموعات الأخرى تضم كلًا من منتخبات اليابان وإندونيسيا والصين وقطر (المجموعة الثانية)، وكوريا الجنوبية واليمن وفيتنام والإمارات (المجموعة الثالثة)، بينما تضم المجموعة الرابعة أوزبكستان (حامل اللقب) وأستراليا والهند.