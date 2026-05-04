عمومية “معادن” تقر عقوداً مع “أرامكو” و”سابك” بـ8 مليارات

أقرت الجمعية العامة غير العادية الـ14 لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، خلال اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) عبر وسائل التقنية الحديثة من مقرها في الرياض، عددًا من القرارات الجوهرية، في مقدمتها الموافقة على عقود وتعاملات مع جهات ذات علاقة بقيم تتجاوز مليارات الريالات.

وشملت أبرز القرارات الموافقة على عقد مع شركة “أرامكو السعودية” لشراء مواد خام ومنتجات طاقة بقيمة 4.05 مليار ريال، دون شروط تفضيلية، إضافةً إلى اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، وتوزيع الأرباح لشركات الفوسفات التابعة بقيمة 4.27 مليار ريال، دون شروط تفضيلية.

كما وافقت الجمعية العمومية لمعادن على تعاملات مع بنك الإنماء تضمنت إيرادات فوائد من ودائع واستثمارات وصكوك بقيمة 133.5 مليون ريال، إلى جانب إقرار أعمال مع صندوق الاستثمارات العامة تتعلق بتكاليف تمويل قروض طويلة الأجل بقيمة 372.3 مليون ريال.

كذلك شهدت الجمعية الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بقيمة 13.55 مليون ريال عن العام المالي 2025.

وأقرت تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 157.7 مليون ريال إلى حساب الأرباح المبقاة، إضافة إلى تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية لمدة عام، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

وكانت “معادن”، قد حققت ارتفاعاً في صافي ربح 5.5% خلال الربع الأول على أساس سنوي ليبلغ 163 مليون ريال، مدعوماً بارتفاع أسعار بيع المنتجات. وارتفعت إيرادات الشركة إلى نحو 879 مليون ريال، بزيادة 3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة تحسن أسعار المنتجات عبر مختلف وحدات الأعمال، في وقت حافظت فيه مبيعات الذهب على استقرارها النسبي؛ ما يعكس تنوع محفظة «معادن».