ضمن استعدادات موسم الحج.. تدشين جهاز البطاقات الرقمية للمكتبة الإلكترونية الإسلامية

البلاد (الرياض)

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أمس (الأحد)، في مقر الوزارة، جهاز البطاقات الرقمية للمكتبة الإلكترونية الإسلامية، وذلك ضمن خطة الوزارة الشاملة لتقديم البرامج الدعوية والتوعوية لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

ويُعد الجهاز من الحلول التقنية المبتكرة، التي تعزز كفاءة نشر محتوى الوزارة العلمي والدعوي؛ إذ يتيح توزيع البطاقات الرقمية بسهولة وسرعة، ويواكب التوسع في منصات الوزارة الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة.

ويتميز الجهاز بعدد من الخصائص التقنية؛ من أبرزها دعمه لأربع لغات في المرحلة الأولى، وإمكانية توزيع أكثر من 2000 بطاقة يوميًا، إلى جانب توفير سعة تخزينية عالية، مع إمكانية الضبط الفوري لكميات البطاقات واستخراج الإحصائيات الدورية، ودعم أنظمة قياس رضا المستخدمين بما يسهم في تحسين جودة الخدمة.

ويتميز الجهاز بإمكانية تصميم بطاقات خاصة بالمناسبات الوطنية والدينية، وصغر حجمه الذي يسهّل استخدامه في الفعاليات والمواقع المختلفة، إضافة إلى إتاحته للعمل على مدار الساعة لخدمة المستفيدين.

يأتي إطلاق هذا الجهاز امتدادًا لجهود الوزارة في توظيف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم محتوى دعوي وعلمي ميسر يسهم في تعزيز تجربتهم الإيمانية خلال موسم الحج، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للحجاج والمعتمرين وضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين والزوار، بما يعكس جودة الأعمال، التي تقدمها الوزارة واعتمادها على الحلول التقنية الحديثة والخدمات الذاتية، التي تسهم في توفير الوقت والجهد، وتسريع إجراءات الحصول على الإصدارات العلمية والتوعوية.