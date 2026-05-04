رباعي روشن يتنافس على جائزة أفضل هدف بنخبة آسيا

يتنافس نجوم دوري روشن السعودي للمحترفين على جائزة أجمل أهداف دوري أبطال آسيا 2025-2026 بعد حفاظ نادي الأهلي السعودي على لقبه في الموسم الحالي. شهد الموسم العديد من الأهداف التي أذهلت الجماهير، بدءاً من المجهودات الفردية وصولاً إلى اللمسات الجماعية المتقنة، حيث يروي كل هدف من الأهداف المرشحة قصة خاصة.
اختار الاتحاد الآسيوي أربعة أهداف لنجوم دوري روشن للتنافس، ضمن قائمة تضم 14 هدفاً. الأهداف المرشحة هي:
فراس البريكان – الأهلي السعودي (أمام ماتشيدا زيلفيا): سجل هدف الفوز في الوقت الإضافي ليمنح الفريق اللقب مجدداً، حيث أرسل رياض محرز عرضية متقنة للبريكان الذي أودعها الشباك.
غالينو – الأهلي السعودي (أمام فيسيل كوبي): سجل هدف التعادل بتسديدة بعيدة المدى بعد تكوين هجمة من ركلة ركنية.
رياض محرز – الأهلي السعودي (أمام الدحيل): أحرز هدفاً رائعاً من ركلة حرة مباشرة من مسافة 25 ياردة، مما ضمن التأهل لربع النهائي.
ثيو هيرنانديز – الهلال (أمام ناساف): انطلق من مسافة 35 ياردة، متجاوزاً عدة مدافعين ليُسجل هدفاً بذكاء فوق الحارس.