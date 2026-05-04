الرياضة

رباعي روشن يتنافس على جائزة أفضل هدف بنخبة آسيا

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو القعدة / 1447 هـ       4 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

يتنافس نجوم دوري روشن السعودي للمحترفين على جائزة أجمل أهداف دوري أبطال آسيا 2025-2026 بعد حفاظ نادي الأهلي السعودي على لقبه في الموسم الحالي. شهد الموسم العديد من الأهداف التي أذهلت الجماهير، بدءاً من المجهودات الفردية وصولاً إلى اللمسات الجماعية المتقنة، حيث يروي كل هدف من الأهداف المرشحة قصة خاصة.

اختار الاتحاد الآسيوي أربعة أهداف لنجوم دوري روشن للتنافس، ضمن قائمة تضم 14 هدفاً. الأهداف المرشحة هي:

  • فراس البريكان – الأهلي السعودي (أمام ماتشيدا زيلفيا): سجل هدف الفوز في الوقت الإضافي ليمنح الفريق اللقب مجدداً، حيث أرسل رياض محرز عرضية متقنة للبريكان الذي أودعها الشباك.

  • غالينو – الأهلي السعودي (أمام فيسيل كوبي): سجل هدف التعادل بتسديدة بعيدة المدى بعد تكوين هجمة من ركلة ركنية.

  • رياض محرز – الأهلي السعودي (أمام الدحيل): أحرز هدفاً رائعاً من ركلة حرة مباشرة من مسافة 25 ياردة، مما ضمن التأهل لربع النهائي.

  • ثيو هيرنانديز – الهلال (أمام ناساف): انطلق من مسافة 35 ياردة، متجاوزاً عدة مدافعين ليُسجل هدفاً بذكاء فوق الحارس.

كما تضم القائمة أهدافاً أخرى لعدة لاعبين مثل رافا موخيكا، وتيتي ينغي، وآغير أكيتشي، ويوسوكي إيديغوتشي، وكريستوف بياتيك، وسو فانات مويانتا، وموتسوكي كاتو، وغيليرمي بالا، ومهدي ترابي، وتيم تشاو.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *