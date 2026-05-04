جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستقطب أكثر من 500 زائر في مبادرتها الثالثة

البلاد (الدمام)

نظّمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثّلةً بقسم الأحياء بكلية العلوم، فعالية مبادرة “البيئة والتنمية المستدامة” بنسختها الثالثة، تحت عنوان “التراث البيئي في المملكة العربية السعودية: ممارسات مستدامة ومعارف متوارثة”، وذلك في بيت الثقافة – مكتبة الدمام العامة، بتنظيم د.عزه ابراهيم الغامدي ومشاركة اعضاء وطالبات القسم و هدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على الممارسات البيئية المستدامة المتوارثة، وتعزيز الوعي بأهمية التراث غير المادي والبيئي ودوره في تحقيق الاستدامة.

و ذكرت رئيسة قسم الأحياء د.ناديه العبدالله إن الفعالية لم تقتصر على الجانب التوعوي فحسب، بل أسهمت أيضًا في ربط طالبات تخصصي علوم الأحياء والعلوم البيئية بسوق العمل، من خلال إبراز الفرص المهنية الواعدة في مجالات التراث غير المادي والثقافة والسياحة البيئية، والتعريف بالأدوار التي يمكن أن يضطلعن بها في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتوظيف المعارف التقليدية ضمن مشاريع تنموية مستدامة، بما يعزّز جاهزيتهن المهنية ويواكب مستهدفات التنمية الوطنية.

ولاقت الفعالية إقبالًا لافتًا، حيث تجاوز عدد الحضور ٥٠٠ شخصًا من منسوبي الجامعة والطلبة، إضافةً إلى طلاب وطالبات المدارس وعددٍ من العوائل، في خطوة تعكس حرص الجامعة على مدّ جسور التواصل مع المجتمع، فيما تضمّنت معرضًا طلابيًا وعددًا من المحاضرات العلمية.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود الجامعة المستمرة في دعم المبادرات البيئية وتعزيز ثقافة الاستدامة في المجتمع.