ترميز الأمتعة ضمن مبادرة “طريق مكة” ييسر إجراءات سفر ضيوف الرحمن في منفذ دكا الدولي

وثمن حجاج بنغلاديش الجهود التي تبذلها المملكة من خلال المبادرة وحسن الاستقبال في صالة المبادرة بمطار شاه جلال الدولي في العاصمة البنغلاديشية دكا، وتسهيل إجراءات سفرهم، مشيدين بما توليه قيادة المملكة -حفظها الله- من جهود في خدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

يذكر أن خدمة ترميز أمتعة المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” تمثل أحد أبرز الحلول التقنية التي تعتمدها المبادرة، والتي ينفذها فريق مختص من “سُبُل”؛ بهدف تعزيز كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الحاج، بما يعكس مستوى التقدم والتطور الذي تعمل عليه منظومة خدمات الحج عامًا بعد عام.