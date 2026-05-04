ترامب: نبدأ اليوم في تحرير سفن عالقة بمضيق هرمز

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن ستشرع صباح اليوم (الاثنين) في جهود لتحرير سفن عالقة في مضيق هرمز.

ولفت ترامب إلى أنه من أجل مصلحة إيران ‌والشرق الأوسط والولايات المتحدة، جرى إبلاغ هذه الدول بإرشاد سفنها للخروج بأمان من هذه الممرات المائية المقيدة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة.

ونوه بأنها مبادرة إنسانية ‌تهدف ‌فقط إلى مساعدة الدول المحايدة ‌التي ليست طرفاً ‌في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ونوه الجيش الأمريكي، بأن المهمة التي أمر بها ترامب ستدعم السفن التجارية الساعية إلى العبور بحرية عبر هذا الممر التجاري الدولي الحيوي.

بينما حذر مسؤول إيراني من أن طهران ستعتبر أي محاولة أمريكية للتدخل في مضيق هرمز بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن عملية لمرافقة السفن العالقة في الممر المائي الاستراتيجي.

وتفرض إيران حظراً شبه كامل على حركة الملاحة العابرة لمضيق هرمز باستثناء سفنها منذ أكثر من شهرين، فيما فرضت الولايات المتحدة حصاراً مماثلاً ‌على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية.