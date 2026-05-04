تخريج 50 قائدًا وطنيًا في السياحة والضيافة بسويسرا

البلاد (الرياض)

احتفت وزارة السياحة بتخريج 50 كادرًا وطنيًا ضمن النسخة الثانية من برنامج الماجستير التنفيذي في السياحة والضيافة، وذلك ضمن مسار الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال بإدارة الضيافة العالمية، بالتعاون مع جامعة لي روش في سويسرا.

يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الوزارة المستمرة لتمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة قطاع السياحة والضيافة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتلبية احتياجات سوق العمل المتنامي في المملكة.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى تطوير المهارات القيادية والإدارية للمشاركين، من خلال مناهج تعليمية متقدمة وخبرات عالمية، بما يعزز من تنافسية الكوادر الوطنية ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

ويُعد تخريج هذه الدفعة خطوة إضافية نحو بناء جيل من القيادات المؤهلة، القادرة على دفع عجلة النمو في القطاع السياحي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.