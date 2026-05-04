تجمع مطارات الثاني يحقق أرقامًا ونسب نمو في الحركة التشغيلية خلال الربع الأول لعام 2026

البلاد (الرياض)
حقق تجمع مطارات الثاني، المشغّل لـ 22 مطارًا في مختلف مناطق المملكة، أداءً مميزًا خلال الربع الأول لعام 2026، مسجلًا نموًا في الحركة الجوية وأعداد المسافرين، بما يعكس كفاءة التشغيل، وتوسع شبكة الوجهات الداخلية والدولية.
وأظهرت المؤشرات أن الحركة الجوية للمسافرين شهدت نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد المسافرين ما يقارب 5 ملايين مسافر، مسجلًا بذلك نسبة نمو تصل إلى 7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بعدد الرحلات الجوية، فقد تجاوز عدد الرحلات أكثر من 37 ألف رحلة خلال الربع الأول من عام 2026م، ما يمثل نموًا إجماليًا بنسبة 9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي إطار التوسع التشغيلي، تم تشغيل عدد من المسارات الجديدة التي شملت: (القصيم – المدينة المنورة، عرعر – المدينة المنورة، جازان – المدينة المنورة، تبوك – جازان، جازان – أديس أبابا، حائل – الدوحة، الطائف – مسقط، وأبها – الجيزة)، وذلك بما يسهم في زيادة النمو السياحي، من خلال تحقيق مستهدفات برنامج الربط الجوي بين المملكة ودول العالم.
وعلى صعيد تطوير البنية التحتية، تم تدشين وتشغيل مطار الجوف الدولي الجديد، في خطوة نوعية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الربط الجوي في المنطقة، بما يتواقف مع مستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وفي إنجاز وطني آخر، حصدت عدد من مطارات التجمع ثلاث جوائز على مستوى الشرق الأوسط في تجربة المسافر من مجلس المطارات الدولي (ACI)، حيث نال مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك جائزة أفضل مطار في تجربة المغادرة ضمن فئة (2–5 مليون مسافر)، فيما حصل مطار عرعر الدولي على جائزة أفضل مطار في تجربة المغادرة ضمن فئة (أقل من 2 مليون مسافر)، وحقق مطار بيشة جائزة أفضل مطار من حيث سهولة رحلة المسافر.
كما حققت 3 مطارات تصنيف أربع نجوم من منظمة “سكاي تراكس”، وهي مطار نجران الدولي، ومطار عرعر الدولي، ومطار بيشة، بما يعكس جودة الخدمات المقدمة وارتفاع مستوى تجربة المسافرين.
