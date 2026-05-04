بختام الجولة 32 من يلو.. الدرعية يعزز الوصافة… والباطن ثاني المغادرين

البلاد (جدة)
اختتمت منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دوري الدرجة الأولى للمحترفين التي شهدت خسارة البطل أبها أمام مضيفه الدرعية صاحب الوصافة، وتأكد رسميًا هبوط الباطن إلى دوري الدرجة الثانية ليصبح ثاني المغادرين بعد الجبيل.
وحسم الدرعية القمة بالفوز على ضيفه أبها بطل المسابقة بثنائية نظيفة معززًا موقعه في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، وتوقف رصيد أبها عند 77 نقطة في الصدارة.
وواصل الفيصلي ملاحقة الدرعية محققًا فوزًا ثمينًا على حساب الجبلين بثنائية نظيفة رافعًا رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الجبلين عند 53 نقطة في المركز السادس.
وأبقى العلا على حظوظه في المنافسة على المركز الثاني بعد فوزه على ضيفه الرائد بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع، وبقي رصيد الرائد عند 48 نقطة في المركز السابع لتتضاءل فرصه في اللحاق بمراكز الملحق.
وحقق العروبة فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الوحدة بنتيجة 2-0 ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد الوحدة عند 40 نقطة في المركز الـ11.
وتغلب الطائي على ضيفه الجندل بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده 44 نقطة في المركز التاسع، وبقي الجندل عند 29 نقطة في المركز الـ14.
وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة جدة مع الزلفي، ليرفع جدة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ13، بينما رفع الزلفي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن.
وأصبح الباطن ثاني المغادرين لدوري الدرجة الأولى بعد الجبيل، وذلك إثر تعادله أمام ضيفه البكيرية بدون أهداف ليرفع الباطن رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ17 وبفارق 8 نقاط عن مراكز البقاء قبل جولتين من النهاية، وحصد البكيرية النقطة الـ43 في المركز العاشر.
وحصد العدالة 3 نقاط ثمينة اقتربت به من ضمان البقاء بعد الفوز على ضيفه الأنوار بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ15، وتوقف رصيد الأنوار عند 38 نقطة في المركز الـ12.
وأبقى العربي على حظوظه الصعبة في البقاء بعد فوزه على ضيفه الجبيل بنتيجة 4-3 رافعًا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ16، وبقي الجبيل عند 14 نقطة في المركز الـ18.
وبنهاية منافسات الجولة الثانية والثلاثين، لا يزال الصراع محتدمًا على لقب الهداف، إذ يتصدر قائمة الهدافين لاعب أبها سيلا سو برصيد 26 هدفًا يلاحقه لاعب الدرعية جايتان لابورد بـ24 هدفًا، ثم لاعب العروبة نوانكو سيمي بـ23 هدفًا.
