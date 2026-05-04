انفراجة للسفن العالقة بهرمز تدفع النفط للتراجع
انفراجة للسفن العالقة بهرمز تدفع النفط للتراجع

صحيفة البلاد 18 / ذو القعدة / 1447 هـ       4 مايو 2026

البلاد (جدة)

تراجعت ‌أسعار النفط اليوم (الاثنين)، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ جهوداً لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتاً أو 0.59 % إلى 107.53 دولار للبرميل، ‌بعد تراجعها 2.23 ‌دولار عند التسوية يوم ‌الجمعة. ⁠

كما انخفض خام غرب تكساس ⁠الوسيط الأمريكي 84 سنتاً أو 0.82 % إلى 101.10 دولار للبرميل، بعد خسارة قدرها 3.13 دولار يوم الجمعة.

وظلت أسعار النفط فوق 100 ‌دولار للبرميل في ظل عدم وجود اتفاق سلام يلوح في الأفق، واستمرار محدودية حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ويولي ترامب أولية ⁠للتوصل ⁠إلى اتفاق نووي مع طهران، بينما تقترح إيران إرجاء مناقشة القضايا النووية إلى ما بعد انتهاء الحرب واتفاق الجانبين على رفع الحصار عن حركة الملاحة في الخليج.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

