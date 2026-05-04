انفراجة للسفن العالقة بهرمز تدفع النفط للتراجع

تراجعت ‌أسعار النفط اليوم (الاثنين)، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ جهوداً لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتاً أو 0.59 % إلى 107.53 دولار للبرميل، ‌بعد تراجعها 2.23 ‌دولار عند التسوية يوم ‌الجمعة. ⁠

كما انخفض خام غرب تكساس ⁠الوسيط الأمريكي 84 سنتاً أو 0.82 % إلى 101.10 دولار للبرميل، بعد خسارة قدرها 3.13 دولار يوم الجمعة.

وظلت أسعار النفط فوق 100 ‌دولار للبرميل في ظل عدم وجود اتفاق سلام يلوح في الأفق، واستمرار محدودية حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ويولي ترامب أولية ⁠للتوصل ⁠إلى اتفاق نووي مع طهران، بينما تقترح إيران إرجاء مناقشة القضايا النووية إلى ما بعد انتهاء الحرب واتفاق الجانبين على رفع الحصار عن حركة الملاحة في الخليج.