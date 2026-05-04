الهلال يسعى لضم مهاجم سبورتنج لشبونة

يواصل المهاجم الكولومبي لويس خافيير سواريز لفت الأنظار بقوة في الملاعب الأوروبية، بعد موسم مميز قدمه مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ما جعله هدفًا لعدد من كبار الأندية مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية. ووفقًا لما أورده موقع “نوتيسياس كراكول” الكولومبي، دخل نادي الهلال السعودي بقوة على خط المفاوضات من أجل ضم اللاعب، في ظل منافسة محتدمة من نادي آرسنال الإنجليزي ونادي ليفربول الإنجليزي، اللذين يراقبان أداءه عن كثب تمهيدًا للتحرك الرسمي. يعيش سواريز فترة ذهبية في مسيرته، بعدما أصبح أحد أبرز المهاجمين في أوروبا، بفضل قدرته العالية على تسجيل الأهداف، إلى جانب تحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء ومساهماته في صناعة الفرص، مع تألق لافت سواء على المستوى المحلي أو في المشاركات القارية. من جهته، وضعت إدارة سبورتينغ لشبونة شرطًا جزائيًا في عقد اللاعب بقيمة 80 مليون يورو، في إشارة واضحة إلى تمسك النادي بخدماته ورغبته في تحقيق أكبر استفادة مالية في حال رحيله. في المقابل، يسعى نادي الهلال السعودي إلى تعزيز خطه الهجومي بصفقات من العيار الثقيل، ويُعد لويس خافيير سواريز أحد أبرز الخيارات المطروحة لدعم الفريق في الموسم المقبل.