الكشف عن تصنيف المنتخبات قبل قرعة كأس آسيا 2027 في الدرعية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مستويات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا 2027، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخها، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة الآسيوية.

ومع اقتراب موعد القرعة النهائية، تتجه أنظار القارة إلى العاصمة الرياض، حيث تُسحب ملامح الطريق نحو اللقب القاري المرتقب.

موعد ومكان قرعة كأس آسيا 2027

تُقام مراسم سحب القرعة النهائية يوم السبت المقبل في منطقة الدرعية التاريخية، شمال الرياض، وتحديداً في قصر سلوى، أحد أبرز المعالم التراثية في المملكة، وتُبث مباشرة عبر القنوات الرقمية الرسمية للاتحاد الآسيوي، بما في ذلك يوتيوب وتيك توك.

قصر سلوى.. بين التاريخ والحدث القاري

يحتضن قصر سلوى، الواقع في حي الطريف المُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، مراسم القرعة في مشهد يجمع بين التاريخ العريق والحاضر الرياضي.

ويعود تأسيس القصر إلى عام 1766م، ويُعد أحد أكبر المباني التاريخية في الدرعية، حيث كان مركزاً سياسياً وإدارياً للدولة السعودية الأولى.

ويتميز بطرازه النجدي الفريد، وجدرانه الضخمة، ونوافذه المثلثة المزخرفة، إضافة إلى ساحاته الواسعة التي تعكس عمق الإرث الحضاري للمملكة.

نظام القرعة وتوزيع المنتخبات

تشارك في البطولة 24 منتخباً، تأكد منها 23 منتخباً حتى الآن، بينما سيتم حسم المقعد الأخير في يونيو 2026 بين لبنان واليمن.

وسيتم توزيع المنتخبات على 4 مستويات، بواقع 6 منتخبات في كل مستوى، وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر في 1 أبريل، على أن تُقسم المنتخبات إلى 6 مجموعات.

وجاءت المستويات على النحو التالي:

المستوى الأول

السعودية (المستضيف)، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، أوزبكستان

المستوى الثاني

قطر، العراق، الأردن، الإمارات، عمان، سوريا

المستوى الثالث

البحرين، تايلاند، الصين، فلسطين، فيتنام، طاجيكستان

المستوى الرابع

قرغيزستان، كوريا الشمالية، إندونيسيا، الكويت، سنغافورة، لبنان / اليمن

طموح سعودي على أرض الوطن

تسعى السعودية إلى كتابة تاريخ جديد في مشاركتها الأولى كمستضيف، حيث تأمل في إضافة لقب رابع إلى سجلها بعد تتويجات 1984 و1988 و1996.

وإذا نجحت في التتويج، ستعادل الرقم القياسي لليابان كأكثر المنتخبات فوزاً بالبطولة.

كما ستصبح السعودية ثامن منتخب يحقق اللقب على أرضه في تاريخ البطولة.

تاريخ البطولة وحضور المنتخبات

تُعد هذه النسخة من البطولة واحدة من أكثر النسخ تنوعاً من حيث المشاركات، حيث يشارك 20 منتخباً من أصل 23 شاركوا في النسخة السابقة.

ويتصدر منتخبا إيران وكوريا الجنوبية قائمة الأكثر مشاركة بـ16 ظهوراً لكل منهما، مع سجل تاريخي بارز لإيران التي توجت باللقب ثلاث مرات متتالية (1968، 1972، 1976).

لحظات تاريخية في التصفيات

سجّل منتخب سنغافورة عودة تاريخية بعد ضمان التأهل لأول مرة عبر التصفيات، بينما تعود مشاركته الوحيدة السابقة إلى نسخة 1984.

كما تعود منتخبات كوريا الشمالية والكويت واليمن للظهور بعد غياب نسبي عن النسخة الماضية.