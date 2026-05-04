الرياضة

الفيحاء يعمق جراح الرياض برباعية

صحيفة البلاد 18 / ذو القعدة / 1447 هـ       4 مايو 2026

البلاد (جدة)

نجح فريق الفيحاء في تحقيق فوز عريض على ضيفه الرياض بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر دوري روشن.

سجل رباعية الفيحاء كل من مخير الرشيدي وفاشيون ساكالا وياسين بنزية وسيلفير غانفولا في الدقائق 21 و 23 و 69 و 90+1 من عمر المباراة.

فيما أحرز يوان باريت في الدقيقة 67 هدف الرياض الأول، وأضاف مامادو سيلا الهدف الثاني في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة، تأزم موقف الرياض في جدول ترتيب روشن بعد الخسارة؛ حيث تراجع إلى المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة. وفي المقابل قفز الفيحاء إلى المركز التاسع بعد الفوز ووصل رصيده إلى 38 نقطة.

