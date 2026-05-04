الفيحاء يعمق جراح الرياض برباعية

نجح فريق الفيحاء في تحقيق فوز عريض على ضيفه الرياض بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر دوري روشن.
سجل رباعية الفيحاء كل من مخير الرشيدي وفاشيون ساكالا وياسين بنزية وسيلفير غانفولا في الدقائق 21 و 23 و 69 و 90+1 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة، تأزم موقف الرياض في جدول ترتيب روشن بعد الخسارة؛ حيث تراجع إلى المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة. وفي المقابل قفز الفيحاء إلى المركز التاسع بعد الفوز ووصل رصيده إلى 38 نقطة.
مخير الرشيدي يسجل الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 21#الفيحاء 1 × 0 #الرياض
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 4, 2026
ساكالا يسجل الهدف الثاني للفيحاء في الدقيقة 23#الفيحاء 2 × 0 #الرياض
يوان باربيت يسجل الهدف الأول للرياض في الدقيقة 67#الفيحاء 2 × 1 #الرياض
ياسين بن زية يسجل الهدف الثالث للفيحاء في الدقيقة 69#الفيحاء 3 × 1 #الرياض
ممادو سيلا يضيف الهدف الثاني للرياض في الدقيقة 90#الفيحاء 3 × 2 #الرياض
سيلفر جانفولا يضيف الهدف الرابع للفيحاء في الدقيقة 90+1#الفيحاء 4 × 2 #الرياض
