“الصحة القابضة” تصرف ملياري ريال مكافآت لموظفيها المنتقلين

أعلنت الصحة القابضة، اليوم (الاثنين)، بدء صرف مكافآت الانتقال لمنسوبيها من موظفي الخدمة المدنية المنتقلين من وزارة الصحة إلى التجمعات الصحية بالصحة القابضة؛ وذلك وفاءً بالالتزامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (616)، وبما يحفظ حقوق الموظفين ويقدّر مسيرتهم المهنية، وإسهامهم في خدمة القطاع الصحي على مدى سنوات.

وأوضحت الصحة القابضة أن إجمالي المكافآت يبلغ أكثر من ملياري ريال، يستفيد منها نحو 27 ألف موظف وموظفة من منسوبي الخدمة المدنية، حيث تُحتسب المكافأة بنسبة 16% من الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة، وبحد أقصى 4 رواتب أساسية؛ تقديرًا لما قدمته هذه الكوادر من عطاء مهني كان له أثر مباشر في بناء الخدمات الصحية وتطويرها في مختلف مناطق المملكة.

وأبانت أن هذه الخطوة تأتي ضمن موجة الانتقال الأولى التي شملت أكثر من 62 ألف موظف وموظفة من الكوادر الصحية والإدارية عبر ثلاثة تجمعات صحية، في خطوة إدارية منظمة حققت نسبة قبول 99.9%، بما يعكس مستوى عاليًا من الثقة في مسار التحول، والالتزام بحفظ حقوق الموظفين، واستمرار تطوير بيئة العمل بانتقالها من المديريات العامة للشؤون الصحية إلى التجمعات الصحية تحت مظلة الصحة القابضة.

وأكدت أن هذا الانتقال يمثل مرحلة تطويرية تهدف إلى تمكين الكوادر الصحية والإدارية، ورفع كفاءة بيئة العمل، وتوسيع فرص التطوير المهني، وتعزيز ثقافة الأداء والإنجاز؛ بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية وتجربة المستفيد.

يأتي هذا التحول امتدادًا لما يشهده القطاع الصحي من تقدم بفضل جهود كوادره ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث رصد تقرير الرؤية لعام 2025 تحسنًا ملموسًا في عدد من المؤشرات الصحية من بينها وصول تغطية الخدمات الصحية الأساسية إلى 97.5% من المناطق السكانية، وانخفاض وفيات الأمراض المزمنة بنسبة 40%، وانخفاض وفيات الأمراض المعدية بنسبة 50%، وارتفاع جاهزية المناطق الصحية لمواجهة المخاطر من 38% في عام 2019 إلى 92%.

وتتولى “الصحة القابضة” تقديم الرعاية الصحية الشاملة عبر 20 تجمعًا صحيًا في جميع مناطق المملكة، وفق نموذج رعاية حديث يضع الإنسان في محور الاهتمام، ويركز على الوقاية قبل العلاج، ورفع جودة الخدمات، وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية.