الجمعة المقبل.. الهلال يواجه الخلود في نهائي كأس الملك

صحيفة البلاد 18 / ذو القعدة / 1447 هـ       4 مايو 2026

البلاد (جدة)

أعلن الحساب الرسمي لكأس خادم الحرمين الشريفين عبر منصة إكس، عن طرح تذاكر المباراة النهائية للبطولة بين الهلال والخلود.

ويستضيف ملعب الإنماء بمدينة جدة يوم الجمعة المقبل 8 مايو الجاري مباراة نهائي كأس الملك بين الهلال ونظيره الخلود، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الهلال قد تأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تغلب على مضيفه الأهلي بنتيجة 4 – 2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1 – 1 في الوقت الأصلي والإضافي.

وعلى الجانب الأخر، حجز فريق الخلود مقعده في نهائي البطولة، بعدما تأهل الأخير على حساب الاتحاد بركلات الترجيح أيضاً.

 

