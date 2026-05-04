التعادل السلبي يخيم على مواجهة الاتحاد والخلود

البلاد (جدة)

خيم التعادل السلبي على مباراة الاتحاد مع ضيفه الخلود، التي اقيمت مساء الاثنين في جدة، ضمن منافسات الجولة رقم 31 من عمر دوري روشن.

أهدر الاتحاد فرصة التقدم في جدول ترتيب روشن، في ظل منافسته على مقعد آسيوي في بطولة النخبة، بعد تغيير نظام المسابقة، وزيادة عدد الأندية المشاركة.

وكان الاتحاد هو الأخطر على المرمى والأكثر استخواذًا على الكرة على مدار شوطي اللقاء ولكنه لم ينجح في هز الشباك.
التعادل رفع رصيد الاتحاد إلى 49 نقطة ليحتل المركز السادس في ترتيب روشن.

كما رفع التعادل رصيد الخلود إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر وابتعد خطوة جديدة من منطقة الهبوط.

 

 

 

 

 

 

 

