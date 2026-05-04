الاتحاد السعودي يدشن بطولة كأس الاتحاد للناشئات

البلاد (جدة)

تنطلق الجمعة 8 مايو منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي للناشئات تحت 17 عامًا للموسم الرياضي 2025-2026، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بصناعة جيل واعد من أبطال الغد، وتعزيز روح التنافس بين المواهب الصاعدة في كرة القدم النسائية.

وتشهد البطولة مشاركة أربعة أندية تمثل نخبة فرق الدوري الممتاز للناشئات تحت 17 عامًا، وهي: الهلال، الاتحاد، القادسية، والنصر، في مواجهات مرتقبة تعكس مستوى التطور الفني الذي تشهده هذه الفئة السنية.

نظام خروج المغلوب عبر مرحلتين

وتُقام البطولة بنظام خروج المغلوب عبر مرحلتين، حيث يبدأ الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب؛ إذ يلتقي بطل الدوري مع صاحب المركز الرابع، فيما يواجه الوصيف صاحب المركز الثالث، على أن تُقام مباريات الإياب على أرض الفريقين صاحبَي المركزين الأول والثاني. ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تُلعب من لقاء واحد لحسم اللقب.

ويأتي اعتماد البطولة امتدادًا لجهود الاتحاد في دعم مسابقات الفئات السنية النسائية، ورفع مستوى التنافس، وإتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب الشابة وصقلها في بيئة تنافسية احترافية.

من جانبها، أكدت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي، أن هذه البطولة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير كرة القدم النسائية للفئات السنية، مشيرةً إلى أن “كأس الاتحاد للناشئات تحت 17 عامًا يُعد محطة أساسية لاكتشاف وصقل المواهب، وتعزيز روح التحدي بين اللاعبات؛ بما يسهم في بناء قاعدة قوية لمستقبل الكرة النسائية في المملكة”.