إصابة ناقلة بمقذوفات قبالة سواحل الإمارات

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تعرض ناقلة لهجوم بمقذوفات مجهولة قبالة سواحل الإمارات. ونوهت الهيئة بأن جميع أفراد الطاقم بخير، كما أن الحادث وقع على بعد 78 ميلاُ بحرياُ شمال مدينة الفجيرة الإماراتية. وتحكم إيران قبضتها على مضيق هرمز الإستراتيجي، لكن الولايات المتحدة ردت بفرض حصار بحري على موانئها. وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة أطلق عليها اسم “مشروع الحرية” لمواكبة السفن عبر مضيق هرمز.