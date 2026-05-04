السياسة

إصابة شخصين إثر استهداف مبنى سكني في سلطنة عمان

صحيفة البلاد       4 مايو 2026

 

واس (مسقط)
أعلنت السلطات العمانية, تعرض أحد المباني السكنية شمال غربي البلاد لاستهداف؛ ما أسفر عن إصابة شخصين.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني قوله: “إن مبنى سكنيًا لموظفي إحدى الشركات بمنطقة “تيبات” بولاية بخاء تعرض لاستهداف؛ ما أسفر عن إصابة متوسطة لوافدين اثنين”.
وأشار إلى أن الجهات المختصة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات لما فيه أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

