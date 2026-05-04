إصابة شخصين إثر استهداف مبنى سكني في سلطنة عمان

واس (مسقط)
أعلنت السلطات العمانية, تعرض أحد المباني السكنية شمال غربي البلاد لاستهداف؛ ما أسفر عن إصابة شخصين.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني قوله: “إن مبنى سكنيًا لموظفي إحدى الشركات بمنطقة “تيبات” بولاية بخاء تعرض لاستهداف؛ ما أسفر عن إصابة متوسطة لوافدين اثنين”.
وأشار إلى أن الجهات المختصة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات لما فيه أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
