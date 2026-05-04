أكاديمية الإعلام السعودية تطلق حزمة من البرامج التدريبية بالتعاون مع شركة ثمانية

البلاد (الرياض)
أطلقت أكاديمية الإعلام السعودية التابعة لوزارة الإعلام, اليوم، حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع شركة ثمانية للنشر والتوزيع، ضمن مسار الإعلام الرياضي, في خطوة تعكس الحراك الذي تشهده منظومة الإعلام لدعم المواهب الوطنية وبناء جيل جديد في القطاع الإعلامي.
وأوضح نائب وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث, أن هذه البرامج تأتي امتدادًا لتوجيهات وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري؛ لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتهم المهنية في مجال الإعلام الرياضي، في ظل الحراك المتسارع الذي تشهده المملكة واستضافتها لكبرى الأحداث والبطولات العالمية.
من جانبه بيّن الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام السعودية المهندس مشعل بن أحمد التويجري أن هذه البرامج المتخصصة تأتي استكمالًا لمخرجات اللقاء الذي جمع سمو وزير الرياضة ومعالي وزير الإعلام، نحو بناء وتأهيل جيل جديد في قطاع الإعلام الرياضي.
وأوضح أن التسجيل سيكون مجانيًا، بما يتيح للموهوبين والمهتمين فرصة الالتحاق، مشيرًا إلى أن البرامج تُقام في مدينة الرياض، على أن يتم الإعلان عن المواعيد عبر الحسابات الرسمية للأكاديمية.
وأوضح أن التسجيل سيكون مجانيًا، بما يتيح للموهوبين والمهتمين فرصة الالتحاق، مشيرًا إلى أن البرامج تُقام في مدينة الرياض، على أن يتم الإعلان عن المواعيد عبر الحسابات الرسمية للأكاديمية.
وتشمل هذه البرامج المتخصصة في مجالات تُعنى بتنمية قدرات التحليل الرياضي، ومسار العمل كمراسل ميداني، وتطوير مهارات المقدم الرياضي، إلى جانب تعزيز مهارات التعليق الصوتي، وذلك عبر تطبيقات عملية مدعومة بمعارف نظرية تحاكي واقع العمل الإعلامي وتواكب أحدث الممارسات، بما يعزز من جودة المخرجات الإعلامية.
يُذكر أن شركة ثمانية للنشر والتوزيع تُعد من أبرز الشركات السعودية في صناعة المحتوى الإعلامي وتقنياته، حيث قدّمت نماذج نوعية في الإنتاج الرقمي وصناعة السرد بأساليب حديثة ومبتكرة؛ فيما يُعد مسار الإعلام الرياضي أحد مسارات أكاديمية الإعلام السعودية الهادفة إلى تطوير الكفاءات المتخصصة، من خلال برامج تدريبية نوعية تُواكب احتياجات القطاع وتلبي متطلبات سوق العمل.