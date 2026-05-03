11 جامعة تنافست على جوائز مسابقة 3MT” 2026 “بجامعة الملك عبدالعزيز

انطلقت التصفيات النهائية لمسابقة ” أطروحة في ثلاث دقائق’ 3MT” على المستوى الوطني في نسختها الثانية بمشاركة 11 جامعة سعودية، برعاية سعادة رئيس جامعة الملك عبدالعزيز “د.طريف بن يوسف الأعمى” ونظمتها كلية علوم الإنسان والتصاميم بالجامعة يوم الخميس 30 أبريل 2026 بمسرح مركز الملك فهد للبحوث الطبية.
وشهدت التصفيات النهائية مشاركة 11 متسابقًا من مختلف جامعات المملكة، وتعتمد فكرة مسابقة 3MT على تحدي طلبة الدراسات العليا لتقديم ملخص لأبحاثهم وأهميتها بوضوح وإيجاز خلال ثلاث دقائق فقط، وذلك أمام جمهور متنوع وغير متخصص، مع استخدام شريحة عرض واحدة.
ويخضع المتسابقون لتقييم دقيق يستند إلى معايير تشمل وضوح المحتوى، ومهارات التواصل الفعال مع الجمهور، وغيرها. وتهدف هذه المسابقة إلى تعزيز مهارات العرض، والبحث العلمي، والتواصل الأكاديمي لدى الطلاب الباحثين، وتمكينهم من شرح أبحاثهم بفاعلية.وتهدف المسابقة في النسخة الوطنية الثانية إلى تشجيع طلاب الدراسات العليا في جميع أنحاء المملكة على تبسيط وعرض أبحاثهم، وتعزيز ثقافة البحث العلمي والتميز الأكاديمي.
وفي ختام المسابقة يتم تكريم الفائزين بجوائز تقديرًا لتميزهم البحثي وإبداعهم الأكاديمي من الفائزين بالمراكز الثلاثة الأوائل في النسخة الحالية للمسابقة، حيث حققت المركز الأول الباحثة عروب خالد بارشيد من جامعة الملك عبدالعزيز، فيما حققت المركز الثاني الباحثة تغريد بنت عطية المطيري من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ، بينما جاء في المركز الثالث الباحث مقبول عيسى مقبول عريبي من جامعة جازان.
