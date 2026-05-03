وفد البرلمان الأوروبي يؤكد التضامن مع المملكة

البلاد (الرياض)
التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بمقر المجلس اليوم، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة راينهولد لوباتكا؛ وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقومون بها إلى المملكة.
التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بمقر المجلس اليوم، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة راينهولد لوباتكا؛ وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقومون بها إلى المملكة.
وفي بداية اللقاء، أكّد وفد البرلمان الأوروبي تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية وإدانته للاعتداءات الغاشمة عليها، كما بُحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى كُلٌّ من: صاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية الأستاذ عقلاء العقلاء، ورئيس لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية الفريق عواد البلوي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز المهناء، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي محمد الحميضي، والدكتورة أروى الرشيد، والدكتورة عهود الشهيل.
ومن الجانب الأوروبي، حضر أعضاء البرلمان الأوروبي كُلٌ من: أنطونيو وايت، وهانا مورو، وأنطونيو كورييا، وعبير السحلاني، وهانا نيومان، وجاتسك أوزدوبا، وأعضاء المجموعة السياسية: جان فلاسمان، وفرانشيسكو سيرازاني، ورودريجو دياز، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو.