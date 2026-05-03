وفاة هاني شاكر في باريس بعد صراع مع المرض

البلاد (القاهرة) رحل منذ قليل في العاصمة الفرنسية باريس، الفنان المصري هاني شاكر وذلك بعد صراع لشهور مع المرض، خلال الأشهر الأخيرة، عن عمر ناهز 73 عامًا. وقد خضع الفنان هاني شاكر لعملية جراحية دقيقة في القولون، استلزمت استئصال جزء منه؛ إثر أزمة صحية شديدة، قبل أن تتدهور حالته الصحية ليفارق الحياة. وُلِد هاني عبد العزيز شاكر في 21 ديسمبر 1952 بالقاهرة، وتم اكتشاف موهبته عام 1972 على يد الموسيقار الراحل محمد الموجي، الذي قدمه للإذاعة بأغنية “احكي يا دنيا”، لتبدأ رحلته الفنية المليئة بالنجاحات. على مدار مسيرته، قدم هاني شاكر أكثر من 600 أغنية وأصدر 29 ألبومًا غنائيًا من أبرزها: “على الضحكاية” و”الحلم الجميل” و”جرحي أنا” و”بعدك ماليش”. كما خاض تجارب تمثيلية في أفلام مثل “عندما يغني الحب” و”هذا أحبه وهذا أريده”، وشارك في مسرحيات أبرزها “سندريلا والمداح”. مسيرة فنية حافلة ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف. وقد حصل الفنان هاني شاكر على العديد من الأوسمة والجوائز المحلية والدولية، منها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من تونس، ووسام القدس من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إلى جانب تكريمه في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية داخل مصر وخارجها.