وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة.. مركز الملك سلمان يواصل توزيع الوجبات في غزة​

البلاد (غزة)

واصل المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

ووزع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة 25,000 وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها 25,000 فرد. كما وزّع المركز 1,210 سلال غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في مدينة خان يونس بقطاع غزة، استفاد منها 7,260 فردًا، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

تأتي تلك المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية، التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

من جهة ثانية، وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. وتسلّم هذه المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث- الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة- وذلك لتعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.