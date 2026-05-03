وسط تحذيرات أمنية.. هيئة التجارة البريطانية: حادثتان بحريتان قبالة سواحل اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن وقوع حادثة بحرية جديدة قبالة سواحل محافظة حضرموت شرقي اليمن؛ لتكون الثانية من نوعها خلال أقل من 24 ساعة، في مؤشر على تصاعد التهديدات في الممرات البحرية الدولية بالمنطقة.

وقالت الهيئة: إنها تلقت بلاغاً عن حادثة مريبة على بعد نحو 84 ميلاً بحرياً جنوب غرب مدينة المكلا في بحر العرب، حيث أفاد طاقم سفينة تجارية برصد زورق سريع رمادي اللون اقترب لمسافة تصل إلى 500 متر من السفينة، وكان برفقته قارب صيد أبيض.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتابع التحقيق في الحادث، مع تجديد توصياتها للسفن العابرة في المنطقة؛ بضرورة توخي الحذر الشديد والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مريب، في ظل استمرار التوترات البحرية في هذا الممر الحيوي. وكانت الهيئة قد أعلنت في اليوم السابق عن حادثة مشابهة، تمثلت في اقتراب زورق على متنه سبعة مسلحين من سفينة شحن في المنطقة ذاتها، على بعد 92 ميلاً بحرياً جنوب غرب المكلا، ضمن ما وصفته بـ“نشاط مشبوه” في ممر العبور الدولي الموصى به.

وتعكس هذه الحوادث المتكررة حالة من التوتر الأمني المتصاعد في المياه الإقليمية قبالة السواحل اليمنية، التي تشهد بين الحين والآخر أنشطة بحرية مقلقة، تستدعي تعزيز إجراءات الحماية والمراقبة للسفن التجارية.

وتواصل الجهات البحرية الدولية مراقبة الوضع عن كثب، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الحوادث، قد يهدد أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.