مسؤول إيراني يكشف تفاصيل المقترح جديد: فتح هرمز وتأجيل الملف النووي

البلاد (طهران)

كشفت مصادر إيرانية عن ملامح مقترح جديد قدمته إيران في إطار محاولات خفض التصعيد مع الولايات المتحدة، يتضمن أولوية فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وإنهاء الحصار البحري، على أن تُؤجَّل المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة.

وقال مسؤول إيراني رفيع: إن المقترح يمثل تحولاً في النهج التفاوضي لطهران؛ إذ يهدف إلى تهيئة أجواء أكثر ملاءمة للوصول إلى اتفاق شامل عبر فصل القضايا الأكثر تعقيداً عن الإجراءات العاجلة المرتبطة بوقف التصعيد.

وينص المقترح، وفق المصدر، على إنهاء العمليات العسكرية وضمان عدم تعرض إيران لهجمات مستقبلية من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، مقابل إعادة فتح المضيق ورفع الحصار. كما يتضمن لاحقاً الدخول في مفاوضات بشأن فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وفي سياق متصل، تطالب إيران ضمن هذا الإطار بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، حتى في حال وافقت على تعليق عمليات التخصيب مؤقتاً، وهو ما يعكس تمسكها بأحد أبرز ثوابتها في أي اتفاق محتمل.

في المقابل، يواجه هذا المقترح رفضاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي جدد تأكيده على عدم قبول “اتفاق غير جيد” مع إيران، مشدداً على أن الضغوط الحالية، بما في ذلك الحصار البحري، تمثل ورقة ضغط فعالة على طهران.

ويعكس الطرح الإيراني الجديد محاولة لإعادة ترتيب أولويات التفاوض عبر معالجة الملفات الأكثر إلحاحاً أولاً، إلا أن الفجوة بين مواقف الطرفين لا تزال واسعة، في ظل تمسك كل جانب بشروطه الأساسية، ما يبقي مستقبل أي تسوية محتملة رهناً بمزيد من التفاهمات السياسية والضغوط الميدانية.