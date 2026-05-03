في روشن.. التعاون يقسو على الشباب بخماسية

حقق فريق التعاون فوزًا عريضًا على مضيفه الشباب بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من «دوري روشن».

دخل الشباب بقوة في المباراة؛ وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول في الدقيقة 24.

وعادل محمد الكويكبي النتيجة سريعًا للتعاون في الدقيقة 31، قبل أن يضيف المتألق روجير مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سيطر التعاون على مجريات الأمور؛ فأحرز أنجيلو فولجيني الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 53 من ضربة حرة مباشرة رائعة، وأحرز روجير مارتينيز الهدف الرابع لنادي التعاون والثاني له في المباراة في الدقيقة 53، فيما سجل محمد الشويرخ الهدف الخامس للسكري في الدقيقة 74 عن طريق الخطأ في مرماه.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد التعاون إلى النقطة 52 في المركز الخامس؛ ليقترب من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، فيما جاء الشباب في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

 

 

