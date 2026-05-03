في روشن.. التعاون يقسو على الشباب بخماسية

البلاد (جدة)
حقق فريق التعاون فوزًا عريضًا على مضيفه الشباب بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من «دوري روشن».
دخل الشباب بقوة في المباراة؛ وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول في الدقيقة 24.
وعادل محمد الكويكبي النتيجة سريعًا للتعاون في الدقيقة 31، قبل أن يضيف المتألق روجير مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 35.
وفي الشوط الثاني، سيطر التعاون على مجريات الأمور؛ فأحرز أنجيلو فولجيني الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 53 من ضربة حرة مباشرة رائعة، وأحرز روجير مارتينيز الهدف الرابع لنادي التعاون والثاني له في المباراة في الدقيقة 53، فيما سجل محمد الشويرخ الهدف الخامس للسكري في الدقيقة 74 عن طريق الخطأ في مرماه.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد التعاون إلى النقطة 52 في المركز الخامس؛ ليقترب من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، فيما جاء الشباب في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.
عبدالرزاق حمدالله يسجل الهدف الأول للشباب في الدقيقة 23#الشباب 1 × 0 #التعاونpic.twitter.com/1lYtflcGb3#صحيفة_البلاد | #جولات_الحسم | #نادي_الشباب | #نادي_التعاون | #الشباب_التعاون@SPL| @mosgovsa | @AltaawounFC | @AlShababSaudiFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 3, 2026
محمد الكويكبي يسجل هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 31#الشباب 1 × 1 #التعاونpic.twitter.com/CzwamKrQmo#صحيفة_البلاد | #جولات_الحسم | #نادي_الشباب | #نادي_التعاون | #الشباب_التعاون@SPL| @mosgovsa | @AltaawounFC | @AlShababSaudiFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 3, 2026
روجر يسجل الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 35#الشباب 1 × 2 #التعاونpic.twitter.com/sIUIKUBN3a#صحيفة_البلاد | #جولات_الحسم | #نادي_الشباب | #نادي_التعاون | #الشباب_التعاون@SPL| @mosgovsa | @AltaawounFC | @AlShababSaudiFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 3, 2026
أنجيلو فولجيني يسجل الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 49#الشباب 1 × 3 #التعاونpic.twitter.com/2V3666DVqa#صحيفة_البلاد | #جولات_الحسم | #نادي_الشباب | #نادي_التعاون | #الشباب_التعاون@SPL| @mosgovsa | @AltaawounFC | @AlShababSaudiFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 3, 2026
روجر مارتينيز يسجل الهدف الرابع للتعاون في الدقيقة 53#الشباب 1 × 4 #التعاونpic.twitter.com/oyvBtzccBB#صحيفة_البلاد | #جولات_الحسم | #نادي_الشباب | #نادي_التعاون | #الشباب_التعاون@SPL| @mosgovsa | @AltaawounFC | @AlShababSaudiFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 3, 2026
محمد الشويرخ يضيف الهدف الخامس للتعاون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 73#الشباب 1 × 5 #التعاونpic.twitter.com/0rvTmvaZcR#صحيفة_البلاد | #جولات_الحسم | #نادي_الشباب | #نادي_التعاون | #الشباب_التعاون@SPL| @mosgovsa | @AltaawounFC | @AlShababSaudiFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 3, 2026