فريق عمل مبادرة “طريق مكة” في جمهورية بنغلاديش الشعبية يخدم ضيوف الرحمن بكل مهنية واقتدار

صحيفة البلاد 17 / ذو القعدة / 1447 هـ       3 مايو 2026

واس (دكا)

يعكف فريق عمل مبادرة “طريق مكة” من أبناء وبنات المملكة في جمهورية بنغلاديش الشعبية على تسخير طاقاتهم البدنية بكل اقتدار ومهنية في خدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات سفرهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة بكل يسر وطمأنينة.

ويعمل فريق عمل المبادرة التي تنفذ للمرة السادسة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، على خدمة ضيوف الرحمن من خلال إنهاء إجراءات سفرهم، وذلك عبر الصالة المخصصة للمبادرة في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة البنغلاديشية دكا بكل يسر وسهولة، عبر استخدام الأجهزة المدعومة بأحدث التقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي التي تسهم في توفير الوقت وتسهيل دخولهم المملكة، وذلك بعد التأكد من إصدار المستفيدين من المبادرة تأشيرة الحج الإلكترونية وتوفر الاشتراطات الصحية وأخذ العلامات الحيوية لهم، حيث يقوم فريق العمل المشارك في المبادرة من الجهات الحكومية والخاصة على فرز وترميز الأمتعة ونقلها لسكنهم وفق بيانات السكن المسجلة لهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشهدت مبادرة “طريق مكة” منذ إطلاقها عام 2017م تقديم خدماتها لـ (1,254,994) حاجًا، حيث إن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة هذا العام (2026م) في (10) دول و (17) منفذًا دوليًا، وذلك بالتعاون مع وزارات: الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي مجموعة (STC).

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

