فريق عمل مبادرة “طريق مكة” في جمهورية بنغلاديش الشعبية يخدم ضيوف الرحمن بكل مهنية واقتدار

واس (دكا)
يعكف فريق عمل مبادرة “طريق مكة” من أبناء وبنات المملكة في جمهورية بنغلاديش الشعبية على تسخير طاقاتهم البدنية بكل اقتدار ومهنية في خدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات سفرهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة بكل يسر وطمأنينة.
ويعمل فريق عمل المبادرة التي تنفذ للمرة السادسة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، على خدمة ضيوف الرحمن من خلال إنهاء إجراءات سفرهم، وذلك عبر الصالة المخصصة للمبادرة في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة البنغلاديشية دكا بكل يسر وسهولة، عبر استخدام الأجهزة المدعومة بأحدث التقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي التي تسهم في توفير الوقت وتسهيل دخولهم المملكة، وذلك بعد التأكد من إصدار المستفيدين من المبادرة تأشيرة الحج الإلكترونية وتوفر الاشتراطات الصحية وأخذ العلامات الحيوية لهم، حيث يقوم فريق العمل المشارك في المبادرة من الجهات الحكومية والخاصة على فرز وترميز الأمتعة ونقلها لسكنهم وفق بيانات السكن المسجلة لهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.