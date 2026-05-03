عبر خطة رقابية شاملة تشمل المنافذ والمنشآت.. «الغذاء والدواء» تكمل استعداداتها لموسم الحج

البلاد (مكة المكرمة)

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اكتمال جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، عبر خطة تشغيلية متكاملة؛ تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وضمان رحلة آمنة وميسرة للحجاج.

وأوضحت الهيئة أن خطتها ترتكز على عدة مسارات رقابية واستباقية، تشمل تعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، ورفع جاهزية الفرق الميدانية، وتكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت الخاضعة للرقابة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع سرعة الاستجابة خلال الموسم.

وأكدت مشاركة فريق فني يعمل على مدار الساعة لمتابعة مختلف المسارات الرقابية، بدءًا من منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية، مرورًا بالرقابة على المنتجات الواردة عبر الشحن الجوي والتابعة لبعثات الحجاج، عبر نقاط التفتيش في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وصولًا إلى متابعة المنشآت الغذائية والدوائية ومنشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وفي إطار الاستعدادات المبكرة، نفذت الهيئة أكثر من 1400 زيارة تفتيشية منذ شهر شعبان وحتى شوال، شملت مصانع ومستودعات الأغذية والأدوية ومنشآت الأجهزة الطبية، للتحقق من سلامة سلاسل الإمداد قبل بدء توافد الحجاج.

كما نظمت الهيئة ورش عمل توعوية بالتعاون مع أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، ووزارة السياحة، وهيئة الصحة العامة، استهدفت العاملين في المصانع ومطابخ الإعاشة والمراقبين الحكوميين، لتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية وتوفير وجبات آمنة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الجاهزية جاءت ثمرة تحضيرات مبكرة بدأت مع نهاية موسم حج العام الماضي، من خلال اجتماعات دورية للجنة الحج التوجيهية لمراجعة الأداء ورفع كفاءة التنفيذ، وتحقيق أعلى معايير الجودة.