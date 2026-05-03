ضبط 11.3 ألف مخالف وترحيل نحو 15 ألفاً

البلاد (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الأسبوع الماضي، عن ضبط 11.3 ألف مخالف؛ بينهم 6244 مخالفًا لنظام الإقامة، و3543 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1513 مخالفًا لنظام العمل.

كما نتج عن هذه الحملات التي جرت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 23- 29/ 04/ 2026، إحالة 18.6 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 4337 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 14.9 ألف مخالف.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، أمس(السبت)، فقد جرى خلال الأسبوع ذاته ضبط 1330 شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 43% منهم يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، إضافةً إلى ضبط 51 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وتوقيف 14 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 30 ألف وافد مخالف، منهم 2214 امرأة.

وأكدت”الداخلية” أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلتي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، إضافة إلى التشهير به.