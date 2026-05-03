سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية أوزبكستان

البلاد (الرياض) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف. حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.