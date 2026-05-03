رفع جاهزية شبكة الطرق لخدمة ضيوف الرحمن

البلاد (جدة)

كثفت الهيئة العامة للطرق جهودها بالتكامل مع الجهات الأخرى خاصة أمانة العاصمة المقدسة ووزارة الحج والعمرة وبرامج خدمة ضيوف الرحمن؛ لرفع جاهزية شبكة الطرق وتحسين تجربة تنقل ضيوف الرحمن، وذلك استعدادًا لموسم الحج. واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق م. بدر بن عبدالله الدلامي، خلال سلسلة من اللقاءات، جهود الهيئة ومبادراتها في دعم الجهات المشغلة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التكامل في تطبيق كود الطرق السعودي، بما يحقق مستويات عالية من الجودة والسلامة والكفاءة والاستدامة. وتضمنت اللقاءات اجتماعًا مع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، استعرضا خلاله دور شبكة الطرق في تسهيل تنقلات الحجاج والمعتمرين بكفاءة وفعالية، إلى جانب بحث آليات التكامل بما يضمن تجربة تنقل آمنة وميسرة لضيوف الرحمن، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بالوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030. كما التقى الدلامي بالرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد إسماعيل وبحثا تعزيز دور المراكز اللوجستية في تنظيم حركة الحجاج وأهمية تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان تجربة آمنة للحجاج. وأكدت الهيئة العامة للطرق حرصها المستمر على تعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن التطبيق الأمثل لكود الطرق السعودي، ويرفع من كفاءة التشغيل على شبكة الطرق، ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق. ويأتي ذلك ضمن دور الهيئة في تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه، من خلال تطوير السياسات والتشريعات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في جودة الطرق، وتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي في خدمة ضيوف الرحمن.