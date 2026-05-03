تعرف على تشكيل النصر المتوقع أمام القادسية

البلاد (جدة) استقر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة القادسية ضمن منافسات دوري روشن. ويحل النصر ضيفًا على القادسية مساء الأحد في واحدة من أبرز مباريات الجولة 31. ويحتل النصر المركز الأول والصدارة في دوري روشن برصيد 79 نقطة، ويحل القادسية رابعًا في جدول الترتيب بـ 65 نقطة. التشكيل المتوقع في حراسة المرمى بينتو ماثيوس. خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، وأيمن يحيى. الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، وعبدالله الخيبري. الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، وكينغسلي كومان.