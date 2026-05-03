المحليات تجمع الشرقية الصحي يطلق حملة “حج بصحة 2026” لتعزيز الوقاية وسلامة الحجاج

البلاد (الدمام) أطلق تجمع الشرقية الصحي حملة “حج بصحة 2026” ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي الوقائي وتوفير الرعاية اللازمة للحجاج، وذلك عبر ثلاث مراحل متكاملة تستهدف إعداد الحجاج صحياً قبل وأثناء أداء مناسك الحج، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030. وتركز المرحلة الأولى من الحملة على تهيئة المرضى ومستفيدي التجمع، خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة، من خلال التأكد من استكمال اللقاحات اللازمة، وتقديم الإرشادات الصحية، وضمان توفر الأدوية وخطط العلاج، بما يساعدهم على التحكم بحالاتهم الصحية خلال أداء مناسك الحج بكل أمان. أما المرحلة الثانية، فتستهدف الحجاج المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية تشمل جسر الملك فهد مع مملكة البحرين ومنفذ سلوى مع دولة قطر ومنفذ البطحاء مع الإمارات العربية المتحدة ومنفذ أم الزمول (الربع الخالي) مع سلطنة عمان ومطار الملك فهد بالدمام، حيث يتم تقديم فحوصات الضغط والسكر وحزمة من التوعية المباشرة بأهم التعليمات الصحية قبل أداء المناسك من خلال “دليل الحاج”، يشمل الوقاية من ضربات الشمس، والحد من انتقال العدوى، وتعزيز السلوكيات الصحية التي تضمن رحلة حج آمنة. فيما تركز المرحلة الثالثة على التوعية الرقمية المستمرة خلال موسم الحج، من خلال نشر رسائل إرشادية عبر المنصات الرقمية، تهدف إلى مرافقة الحاج طوال رحلته، وتزويده بأهم الاحترازات الوقائية والتوجيهات الصحية في الوقت المناسب. وأكد تجمع الشرقية الصحي أن الحملة تأتي ضمن دور التوعية الصحية كأداة رئيسية في تمكين المستفيدين وتعزيز السلوكيات الصحية ودور الرعاية العلاجية والإسعافية التي تضمن رحلة حج صحية لضيوف الرحمن، بما يسهم ف”تجمع الشرقية الصحي يطلق حملة “حج بصحة 2026″ لتعزيز الوقاية وسلامة الحجاج”.