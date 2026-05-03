المملكة تؤكد دعمها الكامل للبحرين فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها

17 / ذو القعدة / 1447 هـ       3 مايو 2026

البلاد (الرياض)

أعربت وزارة الخارجية عن دعم المملكة للإجراءات السيادية التي اتخذتها قيادة مملكة البحرين الشقيقة، لحماية أمنها وصون سيادتها.
وأكدت المملكة دعمها الكامل لمملكة البحرين الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها، وردع كل من تسوّل له نفسه استهداف سيادة البحرين والتدخل في شؤونها الداخلية، مشددةً على أن أمن البحرين من أمن المملكة وسائر دول الخليج.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

