القادسية يتغلب على النصر بثلاثية.. ويشعل المنافسة في روشن

خلط فريق القادسية أوراق المنافسة على لقب دوري روشن، بعدما نجح في تكريس العقدة عند مضيفه النصر، والفوز عليه بثلاثية مقابل هدف، في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من البطولة.
بدأت المباراة بحماس كبير من الفريقين، ولكن كان القادسية الأطرف الأقوى والأشرس منذ الدقيقة الأولى؛ حيث هدد لاعبوه مرمى النصر في أكثر من هجمة.
وتألق بينتو حارس مرمى نادي النصر، أمام الهجوم الجارف لنادي القادسية.
أسفر اندفاع القادسية عن هدف أول في اللقاء في الدقيقة 23 عن طريق محمد أبو الشامات، ونجح البرتغالي جواو فيليكس في معادلة النتيجة للنصرفي الدقيقة 39.
وفي الشوط الثاني، خطف مصعب الجوير الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 55،
وقتل القادسية المباراة في الدقيقة 78 بعدما سجل الهدف الثالث عن طريق المكسيكي المتألق كينونيس.
بهذا الفوز المستحق، رفع القادسية رصيده إلى 68 نقطة، في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة 79 في صدارة جدول الترتيب، بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف، والذي تبقى له مباراة مؤجلة.
محمد أبو الشامات يسجل الهدف الأول للقادسية في الدقيقة 24
فيليكس يُسجل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 39
كينونيس يسجل الهدف الثالث للقادسية في الدقيقة 78
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 3, 2026
