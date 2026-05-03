السفير أحمد عجلان في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله- تعالى- السفير أحمد محمد عجلان، بعد حياة حافلة بالعمل والجد والإخلاص في العمل الدبلوماسي، قضاها- يرحمه الله-في خدمة الوطن؛ حيث تنقل بين عدة دول؛ منها قطر، والسويد، والصين، ووزير مفوض بالوزارة، كذلك تولى السفير أحمد محمد عجلان العديد من المناصب، وقيادة عدد من الإدارات؛ منها مديرًا للأمن في وزارة الخارجية.
والفقيد شقيق صالح، وسالم، ورحمة، والدكتور عبدالعزيز وكيل وزارة الزراعة سابقًا، ونجاة، ونسرين، وانتصار، ووالد لينا،خالد، وسماهر، وعبدالرحمن، وعبدالعزيز، وفهد، وابن عم السفير عبدالباقي أحمد عجلان.
“البلاد” التي آلمها النبأ، تدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.