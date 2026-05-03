البديوي: مجلس التعاون يتضامن مع البحرين في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن تضامن مجلس التعاون مع مملكة البحرين في كافة الإجراءات السيادية التي تتخذها لتعزيز وحماية أمن شعبها واستقرارها.
وأكد البديوي أن أمن مملكة البحرين يمثل أولوية قصوى لدى دول المجلس، وجزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون، مشددًا على وقوف دول المجلس صفًا واحدًا في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها أو تهديد سلامة مواطنيها.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م