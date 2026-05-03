الانضباط تعاقب ديميرال.. وتغرم الأهلي والنصر

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم ميريح ديميرال لاعب الأهلي بـ100 ألف ريال بعد التصريح الذي أدلى به بعد مباراة النصر، والإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة وإثارة الرأي العام.

تغريم الأهلي والنصر

كما قررت “الانضباط” تغريم الأهلي 130 ألف ريال بسبب قيام جمهور النادي الأهلي برمي عدد (22) اثنين وعشرين علبة مياه وأدوات أخرى تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحدًا، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وكذلك تغريم نادي النصر 100 ألف ريال بسبب قيام جمهور نادي النصر برمي عدد (57) سبع وخمسين علبة مياه وأدوات أخرى تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحدًا، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وكان النصر قد فاز على الأهلي بهدفين دون رد مساء الأربعاء وواصل تصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي.