الأهلي ينافس كبار أوروبا لضم السنغالي جاكسون

البلاد (جدة) تواصل إدارة الأهلي تحركاتها النشطة في سوق الانتقالات، في ظل سعيها لتعزيز الخط الهجومي بلاعب من الطراز الرفيع، تحسبًا لرحيل المهاجم الإنجليزي إيفان توني، الذي تحيط به تكهنات متزايدة بشأن عودته إلى الدوريات الأوروبية بنهاية الموسم الجاري. وكشفت تقارير تركية، أن إدارة الأهلي وضعت اسم المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون ضمن أولوياتها، في إطار خطة تدعيم الصفوف خلال الميركاتو الصيفي.

اللاعب السنغالي المرتبط بعقد مع تشيلسي، يقضي حاليًا فترة إعارة مع بايرن ميونخ حتى نهاية يونيو المقبل، ما يجعله أحد أبرز الأسماء المتاحة في سوق الانتقالات. وبحسب ما نقلته صحيفة Hurriyet عن مصادر ألمانية، فإن الأهلي لن يكون وحده في سباق التعاقد مع جاكسون، حيث يواجه منافسة قوية من عدة أندية أوروبية بارزة، أبرزها فنربخشة، يوفنتوس، ميلان، نيوكاسل يونايتد. حيرة اللاعب بين أوروبا والدوري السعودي لم يحسم جاكسون قراره النهائي حتى الآن، إذ يقف أمام مفترق طرق بين الاستمرار في المنافسات الأوروبية أو خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، الذي قد يمنحه فرصة أكبر للمشاركة بانتظام وإثبات قدراته. وكان الأهلي قد تعاقد مع توني قادمًا من برينتفورد مقابل نحو 42 مليون يورو، إلا أن احتمالية رحيله تفرض على الإدارة التحرك سريعًا لتأمين بديل هجومي بنفس الجودة، وهو ما يجعل جاكسون خيارًا مثاليًا على طاولة المفاوضات.