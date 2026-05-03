الأهلي يعبر الأخدود برباعية في روشن

البلاد (جدة)

حقق الأهلي فوزًا عريضًا على ضيفه الأخدود برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن للمحترفين.

دخل الأهلي المباراة بقوة، وترجم تفوقه مبكرًا عبر أتانجا في الدقيقة 26، ثم أضاف فرانك كيسي الهدف الثاني في الدقيقة 36، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وتعقدت مهمة الأخدود بشكل أكبر مع بداية الشوط الثاني، بعدما تلقى لاعب الفريق حسين الزبداني بطاقة حمراء في الدقيقة 45، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين، ما زاد من صعوبة العودة في النتيجة.

وفي الدقيقة 72، اختتم فراس البريكان مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع، ليؤكد تفوق الأهلي الكامل في المباراة، ويمنح فريقه فوزًا كبيرًا يعزز موقعه في جدول الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 69 نقطة ليواصل تواجده في المركز الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد الأخدود عند 16 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، ليُصبح هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية أمرًا مؤكدًا