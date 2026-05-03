الأمير فهد بن جلوي يكرم رؤساء الاتحاد السعودي للسباحة في اليوبيل الذهبي

كرم صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رؤساء الاتحاد السعودي للسباحة السابقين، ونخبة من السباحين والإداريين الذين أسهموا في تطوير الرياضات المائية في المملكة، وذلك خلال احتفال الاتحاد بـ “اليوبيل الذهبي” بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسه.
وأقيم الحفل اليوم في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسباحة عقيل الشيباني، وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الاتحاد.
وتعود انطلاقة الاتحاد إلى عام 1973م عبر لجنة تُعنى برياضة السباحة والألعاب المائية، قبل أن يُؤسس رسميًا عام 1976م، لتبدأ مرحلة العمل المؤسسي التي أسهمت في تطوير رياضات السباحة وكرة الماء والغطس، وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.
وانضم الاتحاد إلى الاتحاد الدولي للسباحة عام 1979م، كما يُعد من المؤسسين للاتحاد الآسيوي للسباحة وعضوًا فاعلًا فيه منذ ذلك الحين، إضافة إلى كونه أحد المؤسسين للاتحاد العربي للسباحة.
وشهد الحفل تكريم عدد من رؤساء الاتحاد السابقين، إلى جانب مجموعة من السباحين الذين مثّلوا المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، إضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في دعم وتطوير السباحة السعودية.
واستعرض الحفل المشاركات الأولمبية للسباحة السعودية، التي بدأت من أولمبياد برشلونة 1992م بمشاركة زياد كشميري وحسين الصادق، مرورًا بأولمبياد سيدني 2000م وأثينا 2004م عبر أحمد القضماني، ثم أولمبياد بكين 2008م بمشاركة بدر المهنا، وصولًا إلى أولمبياد طوكيو 2020م عبر يوسف بوعريش، وأولمبياد باريس 2024م بمشاركة زيد السراج ومشاعل العايد، التي تُعد أول سباحة سعودية تمثّل المملكة في الألعاب الأولمبية.
تأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على حرص الاتحاد على توثيق مسيرته الرياضية، وتعزيز روح الانتماء لدى الأجيال، وتحفيزهم على مواصلة تحقيق الإنجازات، في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي في المملكة.
