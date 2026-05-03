الأخضر تحت17 يواصل استعداده لكأس آسيا في جدة

واصل المنتخب الوطني تحت 17 عامًا السبت تدريباته استعدادًا لبطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2026.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء أمس تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، تلاه مران تكتيكي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب الوطني تحت 17 عامًا اليوم الأحد تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب ميانمار يوم الثلاثاء المقبل، ضمن افتتاح بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يأتي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026، والتي تضمّ إلى جانبه منتخبات طاجيكستان، تايلاند، وميانمار.