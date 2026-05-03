اكتمال وصول منتخبات كأس آسيا تحت 17 عامًا إلى جدة

اكتمل وصول المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026 السعودية, إلى مدينة جدة، مع انتهاء مرحلة التوافد ودخول الحدث مراحله التشغيلية الأخيرة، وذلك استعدادًا لانطلاق منافسات البطولة خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو الجاري.
وشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي استقبال بعثات المنتخبات كافة، حيث انتقلت إلى مقار إقامتها وفق ترتيبات منظمة بإشراف اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية، وسط جاهزية متكاملة في الخدمات اللوجستية وبرامج الضيافة والإقامة، بما يهيئ بيئة مثالية لانطلاق التحضيرات الفنية والتدريبات الرسمية.
وتتواصل الاستعدادات في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، التي تستضيف جميع مباريات البطولة على ملاعب المدينة الرياضية وفق نظام “الموقع الواحد”، المعتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة الجماهير طوال فترة المنافسات.
وتشهد البطولة توزيع المنتخبات على أربع مجموعات, حيث يخوض المنتخب السعودي منافسات المجموعة الأولى إلى جانب طاجيكستان وتايلاند وميانمار، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات اليابان وإندونيسيا والصين وقطر، والثالثة كوريا الجنوبية واليمن وفيتنام والإمارات، بينما تضم المجموعة الرابعة أوزبكستان (حامل اللقب) وأستراليا والهند.
وتحمل البطولة أهمية إضافية كونها محطة تأهيلية إلى كأس العالم تحت 17 عامًا 2026، المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل، ما يعزز من تنافسية المنتخبات المشاركة، كما تؤكد استضافة المملكة لهذه النسخة -للمرة الثالثة في تاريخها- مكانتها المتنامية في تنظيم كبرى البطولات القارية، في ظل منظومة تشغيلية متكاملة وإشراف مباشر من الجهات المعنية لضمان تقديم نسخة متميزة تعكس تطور القطاع الرياضي في المملكة.