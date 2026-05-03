استقبال حافل لبعثة النصر في الدمام قبل مواجهة القادسية
17 / ذو القعدة / 1447 هـ 3 مايو 2026
البلاد (جدة) حظي فريق النصر، باستقبال جماهيري كبير فور وصوله إلى مدينة الدمام، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام القادسية مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي. ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس» لقطات من لحظة وصول البعثة، حيث احتشدت الجماهير لتحفيز اللاعبين، مرفقة بعبارة: «الأرض أرضك يا نصر.. وين ما حطّت رحالك»، في رسالة دعم واضحة قبل المواجهة المهمة. مواجهة مرتقبة يدخل النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على حساب الأهلي، ليواصل نتائجه الإيجابية في مرحلة حاسمة من الموسم، خاصة مع اقترابه من حسم لقب الدوري. ورفع نادي النصر رصيده إلى 79 نقطة من 30 مباراة، متقدمًا بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال، ما يمنحه أفضلية نسبية في سباق الصدارة قبل الجولات الأخيرة. في المقابل، لن تكون مهمة فريق المدرب جورجي جيسوس سهلة، إذ يتمتع القادسية بسجل قوي على ملعبه هذا الموسم، حيث لم يتعرض لأي خسارة أمام جماهيره، رغم تعثره بالتعادل في مباراتين من آخر ثلاث مواجهات. ويحتل القادسية المركز الرابع برصيد 65 نقطة، بعد سلسلة نتائج متباينة في الجولات الأخيرة، ما يزيد من أهمية المواجهة لكلا الفريقين، سواء في صراع اللقب أو تثبيت المراكز المتقدمة.